Henk Bres lijstduwer voor PVV: “Het is voor mij één groot avontuur”

Den Haag FM-presentator en Hou je Haags! Dagvriend Henk Bres (grote foto) wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart lijstduwer voor de PVV in onze stad. PVV-voorman Geert Wilders (kleine foto) maakte maandag via Twitter bekend dat Henk op de lijst komt te staan én zijn stem heeft. Henk is er zelf vrij nuchter onder. “Als ik mijn stem kan laten gelden en ik kan iets betekenen voor Den Haag, dan denk ik toch: waarom ook niet? Het is voor mij één groot avontuur”, zei Henk in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Hoewel Bres al langer speelde met de gedachte om de politieke arena te betreden, werd hij onlangs pas door de PVV gevraagd of hij zich kandidaat wilde stellen. “Ik heb er heel lang over nagedacht en het met Cor overlegd. Ik heb jarenlang aan de zijlijn staan schreeuwen. Maar eigenlijk heb ik nu toch niets te verliezen. Als zo’n partij waar je je hart hebt zitten je dan vraagt, dan denk ik misschien kan ik dan toch iets doen.”

Een plek in de raad ziet Henk ondanks zijn positie onderaan de lijst wel zitten. “Ik ben het grotendeels eens met de standpunten die de PVV aanvoert. Ik voorzie geen problemen als ik in de raad zou zitten. Ik ben tegen halal slachten, tegen dierenleed en heb een hekel aan die kleuterneukers”, aldus Bres.

Luister hier naar het interview met Henk Bres op Den Haag FM.

Henk Bres. Hagenees en PVV-er in hart en nieren. Lijstduwer voor de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Geweldig beste @henkbres enne: mijn stem heb je!! pic.twitter.com/HVkvtBou7W — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 14, 2018