Kruispunt in Laakkwartier een van de gevaarlijkste van Nederland

Het kruispunt Waldorpstraat-Hildebrandstraat-Neherkade is de meest verkeersonveilige plek Den Haag. In de periode 2014-2016 werden op deze plek 45 ongelukken geregistreerd. Hierbij raakten zeven mensen gewond. Het kruispunt staat daarmee op de vierde plaats in de lijst van gevaarlijkste kruispunten van ons land.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat Nederland in totaal 1.186 rotondes, kruispunten en wegdelen telt waar in drie jaar tijd minimaal tien ongelukken zijn geregistreerd door politie en Rijkswaterstaat. Die zijn volgens de gegevens samen goed voor ruim 17.000 ongelukken in drie jaar tijd. Daarbij vielen in totaal 2.658 slachtoffers, zowel doden als gewonden.

Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft bewijzen de cijfers dat er werk aan de winkel is. “De verkeersveiligheid in Nederland behoorde jaren tot de beste van Europa. De afgelopen tien, vijftien jaar zijn we afgezakt. Het lijkt erop dat verkeersveiligheid niet meer zo’n prioriteit heeft”, zegt Van Wee tegen RTL.

Andere ‘onvelige’ Haagse kruispunten:

Erasmusweg (30 ongelukken, 12 slachtoffers)

Lutherse Burgwal (29 ongelukken, 2 slachtoffers)

Kamperfoeliestraat (25 ongelukken, 9 slachtoffers)

Grote foto: Google Maps