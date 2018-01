Martijn Balster: “Als Groep de Mos zo doorgaat, dan werken we niet met hen samen”

PvdA-lijsttrekker Martijn Balster (grote foto) wil niet met Groep de Mos samenwerken als beide partijen in het stadsbestuur komen. “Het gaat er om dat we aan iedereen denken. Partijen die uitsluiten, daar kunnen we moeilijk mee samenwerken. Als Groep de Mos zo doorgaat, dan werken we niet samen”, zei Balster in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Richard de Mos (kleine foto) van Groep de Mos vindt de uitspraken van Balster nogal fors. “Hetgeen waar de PvdA Groep de Mos van beschuldigd, namelijk uitsluiting, dat doen ze nu zelf. Partijen op voorhand uitsluiten staat wat ons betreft gelijk aan obstructie van de democratie. Wij sluiten geen partijen uit.” Balster laat weten dat het hem vooral gaat om het standpunt over het invoeren van een inkomenseis in krachtwijken wat Groep de Mos aanvoert. Daarbij wil Groep de Mos proberen om een vermenging van arm en rijk in krachtwijken te bewerkstelligen. “De verkiezingen gaan over de inhoud. Het wordt steeds moeilijker om aan een woning te komen en dan moet je niet al bij voorbaat mensen tegen elkaar uitspelen.”

De PvdA’er vindt dat De Mos mensen met een laag inkomen uitsluit. “Dit leidt er dus toe dat de mensen met een laag inkomen de dupe zijn. Kom met plannen voor iedereen.” De Mos noemt de redenering van Balster “triest”. “Balster spreekt zichzelf tegen. Het is inderdaad waar dat er een woningtekort is in de stad. Tegelijk wil de PvdA meer statushouders aannemen. Ze creëren zelf het probleem”, aldus Richard de Mos.

Luister hier naar het interview met Martijn Balster en Richard de Mos op Den Haag FM.