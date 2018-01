Microclubben: “Mensen vergeten de tijd als ze in onze club zijn”

Speciaal voor 25-plussers die graag willen stappen, maar niet midden in de nacht naar huis willen strompelen, heeft Melvin Bruhn de oplossing: microclubben. Het enige verschil met het gebruikelijke uitgaan is de aanvangstijd. Aanstaande vrijdag vindt in Het Magazijn van Bleyenberg de eerste microclubavond plaats.

Microclubben is in steden als New York en Londen al een paar jaar een begrip. Melvin haalde het concept naar Nederland, eerst in Utrecht en nu dus in Den Haag. “Ik hoorde van mensen in mijn omgeving dat er veel vraag was naar vroegere staptijden”, vertelde Melvin in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Mensen met een druk werk of gezinsleven willen vaak niet wachten tot middernacht om te kunnen dansen en los te gaan. Wij beginnen om 20.00 uur dus direct na het eten of uit werk kunnen mensen bij ons terecht.”

De bezoekers hoeven niet bang te zijn dat het een slappe vrijdagmiddagborrel wordt. “We hebben goede DJ’s en een echt clubsfeer. Mensen vergeten de tijd als ze bij ons zijn”, aldus Bruhn. De eerste Haagse microclubavond is vrijdag 19 januari in Het Magazijn. Het begint om 20.00 uur en duurt tot middernacht.

Grote foto: Tommy Ga Ken Wan (Flickr)

Luister hier naar het interview met Melvin Bruhn op Den Haag FM.