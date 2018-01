Veiligheid speerpunt verkiezingsprogramma Groep de Mos

Veiligheid wordt een speerpunt in het verkiezingsprogramma van Groep de Mos. Richard de Mos zet zich daar overigens al veel langer voor in. Hij is veel op straat te vinden, maar de afgelopen dagen veelal in de fractiekamer. Het zijn tropenweken voor de partij. “Wij zijn volop bezig met het verkiezingsprogramma”, vertelde hij in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

“Het gaat op veel plaatsen in Den Haag goed hoor, maar er is een aantal hardnekkige jeugdgroepen die keihard aangepakt moet worden.” Zijn partij wil ook zogenoemde stadsmariniers inzetten en BOA’s uitrusten met pinautomaten. “Dan kan asociaal gedrag meteen worden afgerekend in de vorm van een boete.”

Richard is overigens zeer tevreden over de nieuwe burgemeester Pauline Krikke. Zeker wanneer het gaat over veiligheidskwesties. “Ze heeft meerdere voorstellen van onze partij uitgevoerd. Ook kan ze goed luisteren. Daarnaast is ze volop in de stad. Als ze zo doorgaat, dan wordt ze echt de burgermoeder van Den Haag.”

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.