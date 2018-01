Vermoorde Julia uit Scheveningen krijgt herdenkingsdienst in Zeeheldentheater

Er komt een herdenkingsdienst voor Julia (grote foto). Het lichaam van de dertigjarige vrouw werd donderdag in stukken gevonden in een yogastudio aan de Neptunusstraat op Scheveningen. Op 25 januari wordt ze herdacht tijdens een speciale dienst.

“Iedereen in haar omgeving is aangeslagen. We hebben allemaal het gevoel dat we iets moeten doen”, vertelt René Verlaan, die bevriend was met Julia, aan Omroep West. Daarom wordt er binnenkort een herdenkingsdienst voor haar georganiseerd. “Dat doen we in het Zeeheldentheater. Er zal een moment van stilte zijn, iemand zal gaan spreken en muzikanten die Julia graag hoorde treden op.” Op Facebook is een evenement aangemaakt voor de dienst.

Op de avond van de herdenkingsdienst wil Verlaan geld inzamelen. “Ik heb begrepen dat er bij de familie niet echt geld is om een waardige uitvaart te organiseren. Dat snap ik ook wel. Als je dertig bent houd je geen rekening met zoiets.”

Opgepakt

Na de vondst van het lichaam is een Hagenaar van veertig jaar opgepakt. Volgens de buurt gaat het om haar man.

Grote foto: Facebook

Kleine foto: Pixabay