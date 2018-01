Zwoegen op het tropische Scheveningse indoor-strand

Scheveningen is sinds kort een bijzondere nieuwe work out rijker: de ‘indoor Muscle Beach bootcamp’, een intensieve training die plaatsvindt in de tropische sferen van de Lindobeach-hal.

Toen het Nederlandse beachvolleybalteam van de Scheveningse beachhal naar de Sportcampus Zuiderpark verhuisde, kwam er in de hal ruimte vrij voor een samenwerking met de nabijgelegen sportschool InTension. “Ik dacht meteen aan fitness on the beach”, vertelt Simon Rog, eigenaar van InTension en nu ook mede-eigenaar van Muscle Beach aan Den Haag FM (kleine foto). Samen met trainers en collega’s Calijn Muller en Stacey Cosse haalde hij deze maand daarom het concept van het bekende ‘Muscle Beach’ in California (fitness op het strand aldaar) naar Scheveningen. Muscle Beach Scheveningen is voor zover bekend de eerste indoor strand-bootcamp in de regio.

Toch zijn het niet alleen de relaxte beachsferen die sportievelingen tot deze bijzondere training aantrekken. “Bootcamp op het strand is vooral veel intensiever dan een normale work out”, vertelt Muller. “Elke oefening die je anders op een harde ondergrond zou doen is nu een stuk zwaarder doordat je in het zand moet werken”.