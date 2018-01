ADO-back staat voor transfer naar Benfica

De Portugese voetbalclub Benfica heeft zich maandagavond officieel gemeld bij ADO Den Haag om rechtsback Tyronne Ebuehi (grote foto) in deze transferperiode over te nemen van de Haagse club.

Al langer gonzen er geruchten dat Anderlecht, Olympiakos, Benfica en Norwich City de talentvolle speler volgen, maar geen van allen heeft zich gemeld bij ADO. Tot maandagavond. Benfica hoopt de 22-jarige international eerdaags te presenteren. In dat geval ontvangt ADO Den Haag een transfersom. Het contract van Ebuehi loopt komende zomer over. ADO probeert nog altijd het aflopende contract van Ebuehi te verlengen, maar kan waarschijnlijk niet tegen de financiële mogelijkheden die de Portugese topclub Ebuehi kan bieden.

In diverse Portugese media gaat het gerucht dat ADO Ebuehi gaat verkopen aan Benfica en dan vervolgens weer terug huurt. Zo kan Benfica zich verzekeren van de komst van Ebuehi, kan ADO het seizoen alsnog afmaken met de rechtsback en is de kans groot – omdat hij in Den Haag verzekerd is van een basisplaats – dat Ebuehi aankomende zomer met Nigeria naar het WK gaat.

Grote foto: Richard Mulder

Kleine foto: Ugo.sou (Wikipedia)