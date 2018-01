Boete voor Haagse die eigenaar buurtmanege betichtte dat hij “graag aan meisjes zit”

Een 28-jarige vrouw uit Den Haag moet 275 euro boete betalen vanwege het zwartmaken van de eigenaar kindermanege Paard Klep en Co. De vrouw beweerde op Facebook dat John Klep (kleine foto) niet goed voor de paarden zorgde en dat de man “graag aan meisjes zit”. Door haar ongegronde beschuldigingen op internet haakte een potentiële sponsor af en zouden ook kinderen zijn weggebleven.

Vorig jaar vierde de kindermanege in Wijkpark de Verademing het 25-jarig jubileum. DeDe 28-jarige buurtbewoonster verstoorde de feestvreugde met de ongegronde beschuldigingen op de Facebookpagina van AD/Haagsche Courant, onder het artikel van de krant met de manegehouder. Zo schreef ze dat “paarden worden opgejaagd in de bak”. In een kort zinnetje beweerde ze ook nog over de beheerder: “zit graag aan meisjes.” Vooral dit zinnetje zat de rechter maandag tijdens de strafzitting behoorlijk dwars. “Dit is een hele ferme uitspraak. Zoiets kan hele nare gevolgen

De schrijfster van de Facebook-teksten gaf toe dat ze te ver was gegaan. “Dit was stom. Ik heb impulsief gehandeld.” Haar advocaat vond dat er toch geen sprake was van smaad. Daarvoor was het gewraakte zinnetje over “meisjes” niet concreet genoeg.” De rechter zag dat anders. “Er is een hoop schade aangericht”, oordeelde zij. Ze legde een boete van 275 euro op, zoals was geëist door het Openbaar Ministerie.