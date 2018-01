Welzijn in de Wijk: Meetellen en meedoen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

D66 opent meldpunt voor grondwateroverlast

D66 in de gemeenteraad heeft dinsdag het ‘Meldpunt Grondwateroverlast’ gelanceerd. Volgens de partij krijgt Den Haag door de klimaatverandering steeds meer neerslag te verduren. Ook versteent de stad meer, waardoor het regenwater nergens heen kan en uiteindelijk terechtkomt in onder meer kelders van woningen. “De stad schreeuwt om goede maatregelen”, aldus raadslid Anne Toeters (kleine foto)

“We zien overal dat de bodem de hoeveelheid regen niet kan verwerken en dat het grondwaterpeil stijgt”, stelt Toeters. Via het meldpunt wil de partij te weten komen wat er precies speelt en waar de overlast het grootst is. “Er komen bij ons veel brieven en mails binnen van bewoners die grote problemen ondervinden door het water. De gemeente moet nu echt zoeken naar goede oplossingen voor dit probleem. Daarvoor is eerst inzicht nodig in hoeveel mensen wateroverlast ervaren. Ik doe een oproep aan iedereen om zich bij ons te melden.”

Het meldpunt is te bereiken per mail via meldpuntwateroverlast@d66denhaag.nl of via WhatsApp op het nummer 06-11 11 07 66.

Grote foto: Omroep West