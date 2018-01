Honderd Scheveningse gezinnen dupe van totaalverbod op pulsvisserij

Zo’n honderd Scheveningse gezinnen zijn de dupe van het aankomend totaalverbod op de pulsvisserij. Scheveningse rederijen vrezen voor een miljoenenstrop vanwege de stemming die dinsdag door het Europees Parlement werd gehouden. “Het is een zwarte dag voor de visserij”, zei vlootmanager Anton Dekker van Jaczon BV in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Het Europees Parlement heeft gestemd voor een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes op platvissen omdat de zee volgens Franse vissers dreigt te veranderen in een woestijn. “Er is nog geen concreet bewijs dat het komt door de pulsvismethode. Wij merken ook op dat er in de twaalf mijl-zone minder vissen te vinden zijn. Maar we weten dus niet of het komt door een natuurverschijnsel of door het pulsvissen.” Volgens Anton is de pulsvismethode juist duurzamer dan het alternatief, waarbij grote kettingen over de zeevloer worden gesleept. “Helaas heeft de milieuorganisatie Bloom door het verspreiden van fake news en een flinke lobby de Europese parlementariërs achter zich weten te scharen. Ze hebben alle onderzoeken waarbij pulsvisserij als duurzamer uit de bus komt van de tafel geveegd.”

“Het verbod op pulsvissen komt aan als een mokerslag bij de honderd Scheveningse gezinnen die hiervan de dupe worden. We hadden het allemaal niet verwacht.” De laatste 42 schepen die zijn uitgerust met pulsvistuig mogen tot 2019 met de methode blijven werken. “Als het resultaat van de stemming ook echt doorgaat dan moeten we ophouden. Het is zonde, want Nederlandse vissers vangen zo’n zeventig procent van de tong. Het is keihard.” Hoewel de vissers het gevoel hebben terug te zijn geslingerd in de tijd, is Anton er van overtuigd dat er een nieuwe duurzame methode zal worden gevonden ter vervanging van de pulsvismethode. “We zullen moeten gewoon iets nieuws vinden”, aldus Dekker.



Luister hier naar het interview met Anton Dekker op Den Haag FM.