Kunstenaar Theo Jansen wint Haagse Cultuurprijs met zijn strandbeesten

Kunstenaar Theo Jansen (kleine foto) heeft de Haagse Cultuurprijs 2018 gewonnen. Jansen is vooral bekend geworden met zijn strandbeesten: creaties van pvc-buizen die zelfstandig voortbewegen op het strand. “Mijn werk mag dan over de hele wereld enigszins bekend zijn, ik vind het een grote eer dat ik juist in mijn eigen stad, die zo verbonden is met de zee, deze erkenning krijg”, zegt de kunstenaar.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Kunstcentrum Stroom in het Gemeentemuseum kreeg de kunstenaar de prijs uit handen van de Haagse wethouder Joris Wijsmuller. “Met zijn ingenieuze strandbeesten spreekt Theo Jansen tot ieders verbeelding. Theo is met recht een Haagse kunstenaar van wereldniveau”, aldus de wethouder. Bij de prijs hoort een bedrag van 50.000 euro voor het ontwerpen van een bijzonder kunstproject in Den Haag.

Theo Jansen werd in 1948 geboren op Scheveningen. Hij studeerde Natuurkunde aan de TU Delft, maar stopte vroegtijdig om zich volledig gaan focussen op beeldende kunst. Sinds 1990 stortte hij zich op het ontwerpen van zijn strandbeesten. De strandbeesten bewegen op de wind, kunnen zand verplaatsen en ingenieuze loopbewegingen maken. Zijn werk is over de hele wereld geëxposeerd. Eind vorig jaar werd hij al uitgeroepen tot ‘kunstenaar van het jaar 2018’.

Kleine foto: Loek van der Klis