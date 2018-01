Na bizarre afvalrace helpt Omar bij strijd tegen kilo’s

De Haagse sportschoolhouder Omar El Haddioui (foto’s) raakte maar liefst negentig kilo kwijt in twee jaar. Na zijn bizarre afvalrace besloot hij personal trainer te worden met een goedlopende sportschool in Wateringse Veld tot gevolg.

Dinsdagochtend was Omar te gast in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ik had als kind al obesitas. Toen ik achttien was besloot ik dat het genoeg was”, vertelde Omar. “Ik moest voor de bruiloft van mijn broer een speciaal pak laten maken. Ik begon met meer bewegen en langzaam maar zeker paste ik ook mijn voeding aan.” Voeding is volgens El Haddioui de basis van een gezond lijf. “Voor mijn grote afvalrace at ik veel te veel. Ik at drie warme maaltijden per dag. En verder Turkse pizza’s, chocoladerepen, noem maar op.”

Naast zijn eigen sportschool houdt Omar ook zogenaamde challenges op social media. Via Facebook en op Snapchat onder de naam opt90.

Kleine foto: www.coachomar.nl

Luister hier naar het interview met Omar El Haddioui op Den Haag FM.