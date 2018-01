Nieuwe Straatpastoor helpt dak- en thuislozen in Den Haag

Den Haag is sinds twee weken een nieuwe straatpastoor rijker. Hanneke Allewijn (kleine foto) is dagelijks op straat te vinden en is er vooral voor de mensen die op straat leven.

Het Straatpastoraat heeft er per 1 januari een nieuwe straatpastoor bij. Hanneke is de derde straatpastoor binnen het team en is 20 uur per week te vinden op straat en in de Jozefkapel waar ze elke vrijdagavond de kerkdienst leidt. De Straatpastoor is er om dak- en thuislozen bij te staan door naar hun verhaal te luisteren, hen bij te staan in moeilijke tijden, af en toe bij te springen als er geen boodschappengeld meer is en om te helpen formulieren in te vullen voor bijstand of bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort. Dagelijks loopt een van de Straatpastoors over straat en is op die manier altijd aanspreekbaar.

“Ik leer Den Haag stukje bij beetje kennen, maar gelukkig wordt ik overal warm ontvangen”, zegt straatpastoor Hanneke Allewijn tegen Den Haag FM. “Het is belangrijk dat ik een band ga opbouwen met de mensen op straat en dat ze mij zullen herkennen zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen met hun verhaal of om hulp te vragen.”