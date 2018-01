Welzijn in de Wijk: Meetellen en meedoen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

Den Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Dick van der Schans, coördinator bij het project Meetellen Meedoen.

“We willen ervoor zorgen dat bewoners van Den Haag hun mening kunnen laten gelden in aanloop naar de verkiezingen”, vertelde Dick op Den Haag FM. “De komende maanden kunnen Hagenaars hun ideeën bij ons aandragen. Vervolgens gaan wij ermee naar de verschillende politieke partijen.”

Het project loopt nog tot en met 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Ideeën aandragen kan via de website.

Luister hier naar het interview met Dick van der Schans op Den Haag FM.