Zestig uur werkstraf voor oproep tot rellen in de Schilderswijk

Een Hagenaar is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur- waarvan twintig uur voorwaardelijk- vanwege opruiing tegen de politie nadat Marokko zich had gekwalificeerd voor het WK voetbal. De spontane feestelijkheden in de Schilderswijk daarna liepen uit op rellen. Vervolgens riep de 32-jarige man via Facebook op tot een nieuwe confrontatie met agenten.

“We gaan weer los”, schreef hij in november 2017. “Kom morgen rel schoppen.” De verdachte stelde “een beloning van honderd euro van mijn” in het vooruitzicht voor iedere agent die zou worden geraakt. Hij schreef de tekst op de Facebookpagina van zijn kind onder een filmpje van de rellen die waren uitgebroken na de kwalificatie van het Marokkaanse voetbalelftal voor het WK. De politie wist de identiteit van de oproerkraaier te achterhalen en liet hem op het bureau komen. Hij bood zijn excuses aan en haalde ter plekke de gewraakte tekst van Facebook. Die verving hij met de boodschap dat “iedereen respect moest hebben voor de politie.” Daarmee was het verhaal nog niet afgelopen voor de Hagenaar.

Het OM sleepte hem voor de rechter en eiste maandag een werkstraf tegen de provocateur. De Hagenaar was zelf niet op de zitting. De Haagse politierechter vond de geëiste straf tegen de man gerechtvaardigd. ‘Tegen dit soort feiten moet worden opgetreden. De politie in de wijk heeft het al moeilijk genoeg.’