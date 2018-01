Herdenkingsdienst voor Julia, Gevangenpoort en depressie in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan de herdenkingsdienst voor de vermoorde vrouw Julia (grote foto), het museum Gevangenpoort en depressie. Volgende week donderdag wordt een herdenkingsdienst georganiseerd voor de dertigjarige Julia, die donderdag vermoord werd gevonden in haar yogastudio in de Scheveningse Neptunusstraat. René Verlaan vertelt in Dossier Mastenbroek over het leven van Julia en haar persoonlijkheid. Ook wordt muzikaal stilgestaan bij haar overlijden.

De Gevangenpoort is een middeleeuwse gevangenis aan het Buitenhof. Sinds 1882 is het een museum. Hoe zag het leven er achter de dikke muren uit en wie waren de moordenaars van de gebroeders De Witt? Museumdirecteur Marco van Baalen weet de antwoorden. Verder een gesprek met Faraaz van de Stichting Tweestrijd over depressies. Samen met een groep vrienden, die ieder hun eigen probleem hadden, zijn zij het gesprek aangegaan met elkaar. Het verwerken van hun verhalen in muziek heeft daaraan bijgedragen.

Ook wordt aandacht geschonken aan het laatste, actuele politie- en misdaadnieuws uit Den Haag. Dossier Mastenbroek wordt elke woensdagavond uitgezonden tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM. De presentatie is in handen van journalist Martijn Mastenbroek.

Grote foto: Facebook