Ex-manager Jake: “Met de kennis van nu had ik een nieuwe serie afgeraden”

Het gaat naar omstandigheden goed met realityster Samantha de Jong (grote foto), beter bekend als Barbie. Dat vertelde haar voormalig manager Jake Hampel (kleine foto) in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Afgelopen vrijdagochtend werd bekend dat de tv-ster met loeiende sirenes naar het ziekenhuis was vervoerd.

De artiestenmanager bevestigt aan Den Haag FM dat het zou gaan om een overdosis drugs. Om wat voor drugs en welke hoeveelheid het gaat kan hij niet zeggen. “Alles staat in een geheim medisch dossier. De artsen hebben geheimhoudingsplicht dus de enige die er iets over zou kunnen zeggen is Samantha zelf, misschien dat ze dat over een paar weken wel doet”, aldus Jake.

Ook bevestigt hij dat het al lange tijd niet goed ging met Samantha. “We hebben haar van alle kanten professionele hulp aangeboden”, aldus de manager. “Maar zolang ze bij haar volle verstand is kan niemand haar dwingen die hulp te accepteren. Zelfs haar ouders hebben dit niet kunnen voorzien.”

Nieuwe serie

De verhalen dat Barbie door RTL gedwongen zou zijn nog meer tv-series op te nemen ontkent Jake. Volgens hem was het andersom. “Ze belde me huilend op om te zeggen dat ze nog een seizoen wilde maken.” Sterker nog toen Samantha uithaalde naar RTL hebben ze volgens Jake dezelfde dag nog om de tafel gezeten om een nieuwe serie te bedenken. “Maar ik ga niet meewerken aan programma’s als ‘Barbie op zoek naar de nieuwe Ken’. Met de kennis van nu had ik haar helemaal afgeraden een nieuwe serie te maken.”

Luister hier naar het interview met Jake Hampel op Den Haag FM.