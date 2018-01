Haagse Markt in de race voor titel ‘Beste Markt van Nederland 2018’

Voor de tweede keer op rij is de Haagse Markt genomineerd voor de Beste Markt van Nederland. Vorig jaar werden ze al tweede in de categorie ‘grote markten’.

Verder zijn de zaterdagmarkten van Hoorn en Beverwijk genomineerd. De drie markten strijden om de eerste plaats. De finalisten zijn stuk voor stuk topmarkten”, aldus de jury. De verkiezing wordt georganiseerd door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Het valt de CVAH op dat jaarlijks meer markten meedoen aan de wedstrijd.”,Enerzijds om verbeterpunten in kaart te brengen, anderzijds om te laten zien wat voor fantastische markt ze hebben.” Volgens marktkoopman Robbie van der Veen maakt de Haagse Markt een goede kans. “Vorig jaar hebben we een aantal verbeterpunten meegekregen van de jury. Daar hebben we aan gewerkt, we zijn nu een markt 2.0, de Champions League onder de markten,” aldus Robbie in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

De jury bezoekt de komende periode alle genomineerde markten. In deze ‘tweede ronde’ wordt gelet op details, want “de finalisten liggen dicht op elkaar”. De winnaars worden op 13 maart, tijdens het congres van de Centrale Vereniging Ambulante Handel bekendgemaakt.

Luister hier naar het interview met Robbie van der Veen op Den Haag FM.