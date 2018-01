WINACTIE: Vrijkaarten voor New Cool Collective in het Paard

Haagse PvdA gaat voor “groenste stadsbestuur ooit”

De Haagse fractie van de PvdA wil na de verkiezingen het groenste stadsbestuur ooit van Nederland. Dat vertelde gemeenteraadslid Lobke Zandstra (kleine foto) woensdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het raadslid was te gast om te vertellen over de duurzaamheidsquiz die ze donderdagavond organiseert in café de Pakschuit. “Een half jaar geleden hebben negen partijen het Haagse Klimaatpact gesloten”, vertelde Zandstra op Den Haag FM. “Daarin stonden plannen om ervoor te zorgen dat de aarde en de stad niet verder opwarmen dan anderhalve graad. Ik wil door middel van deze quiz op een ludieke manier toetsen hoe het staat met de klimaatkennis van de betrokken partijen.” De politica hoopt dat dit klimaatpact zorgt voor een duurzamere wind door het stadsbestuur. “Wij hopen op het groenste bestuur ooit.”

De duurzaamheidsquiz is donderdagavond om 20.00 uur in café de Pakschuit aan de Dunne Bierkade. De quiz is niet alleen voor politici maar iedereen kan zich inschrijven. Aanmelden kan hier.

Luister hier naar het interview met Lobke Zandstra op Den Haag FM.