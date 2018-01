KNMI geeft code oranje af voor westerstorm

Donderdagochtend trekt er een zware westerstorm over onze regio met flinke windstoten. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven.

In de ochtend en in het begin van de middag zijn er zware windstoten mogelijk van 100 tot 120 kilometer per uur. Er is een risico op omvallende bomen en losse takken.

Het KNMI raadt aan om voorbereid op reis te gaan en rekening te houden met langere reistijden. Aan het eind van de middag neemt de wind in kracht af.

Grote foto: Richard Mulder