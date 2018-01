Haags TV Journaal: Onduidelijkheid over betaald parkeren in Statenkwartier

Minder breed fietspad op de Koekamp niet voldoende voor bewonersorganisaties

In de aanloop naar het protest tegen de veranderingen in de Koekamp heeft wethouder Boudewijn Revis zijn plannen voor het gebied aangepast. Het fietspad wordt drie-en-een-halve meter breed in plaats van de eerder beoogde vier meter. Ook kunnen daardoor vijf bomen behouden blijven. Voor de bewonersorganisaties in de omgeving is het een stap in de goede richting, maar nog niet genoeg.

Werkgroep Stichting Nassaubuurt ziet liever helemaal geen veranderingen aan de Koekamp, Wijkberaad Bezuidenhout staat er anders in. “Als het toch wordt aangepast, kunnen we beter zorgen dat we ons mengen in de kwestie,” vertelde voorzitter Jacob Snijders (kleine foto) in het programma Hou je Haags op Den Haag FM. “Ze willen een schelpenpad gaan aanleggen voor voetgangers, maar daar kan je niet overheen met een rollator. Die gaan dan over het fietspad en dat zorgt wordt onveilig.” Mede daarom gaat Wijkberaad Bezuidenhout binnenkort weer in gesprek met de wethouder.

Voorzitter Enny Kleikamp van Werkgroep Stichting Nassaubuurt was woensdag weer aan het flyeren voor het protest aanstaande zaterdag. “Ik zie liever een uitbreiding van het groen rondom de Koekamp.” Ze zal dan ook aanwezig zijn bij het protest dat zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur zal plaatsvinden in de Koekamp.

