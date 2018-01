Pashokjesgluurder weer op vrije voeten

De Hagenaar die vorige week werd opgepakt omdat hij stiekem een vrouw had gefilmd in een pashokje, is weer op vrije voeten. Dat zegt de politie tegen Omroep West. De man sloeg toe in het filiaal van kledingwinkel H&M op de hoek van de Vlamingstraat en de Wagenstraat.

Op de telefoon zijn volgens haar geen beelden van andere al dan niet half ontklede dames in pashokjes aangetroffen. Er zijn ook geen andere meldingen over de perverse praktijken van de Hagenaar binnengekomen.

Vorige week was de politie nog op zoek naar het vrouwelijke slachtoffer, maar zij heeft zich niet gemeld. Een signalement van de vrouw is ook niet gegeven. Of de 31-jarige man voor zijn filmpraktijken wordt vervolgd is niet duidelijk.