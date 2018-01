Rechter geeft groen licht voor megabioscoop bij ADO-stadion

Er komt toch mogelijk een megabioscoop in de buurt van het Cars Jeans Stadion. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Megabioscoop Kinepolis ging samen met vastgoedexploitant Unibail Rodamco zonder succes tegen de gemeente in beroep.

De Raad van State verklaarde dat de bouw van een bioscoop bij het Cars Jeans Stadion al in 2014 in een bestemmingsplan voor het Forepark werd vastgelegd. Het beroep van afgelopen maand had volgens de rechterdaarom geen zin.

Unibail Rodamco gaat winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam ombouwen tot een vermaak- en winkelcentrum dat Mall of the Netherlands gaat heten. Kinepolis wil daar in 2019 een aantal bioscoopzalen openen. Zij vinden dat er te veel bioscoopstoelen in de regio zijn als er nog een megabioscoop bijkomt in de buurt van het voetbalstadion.