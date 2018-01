Rondje Den Haag: “Alle slachtoffers grote brand hebben weer woonruimte”

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren, om met hen te praten over wat er de komende tijd in hun stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week spraken Justin en Rogier in Haagse Ochtendradio met Annette de Graaf over Segbroek. De Graaf blikte terug op de grote brand die vlak voor de feestdagen een aantal huizen aan de Beeklaan/Newtonstraat trof. “Ik ben heel blij dat alle bewoners een woonplek hebben. De bewoners aan de Beeklaan hebben nieuwe woonruimte en de huizen aan de Newtonstraat zijn weer bewoonbaar”, vertelde De Graaf die verder vooruit blikte op de lancering van het Cultuurkwartier. “Het is een hele bijzondere samenwerking tussen verschillende religieuze, culturele en bewonersorganisaties.” De officiële aftrap van het Cultuurkwartier is donderdagavond om 19.30 uur in Theater de Regentes aan de Weimarstraat.

Luister hier naar het interview met Annette de Graaf op Den Haag FM.