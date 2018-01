Scheveningse Courant eist naamswijziging van “oneerlijke concurrent”

De uitgever van de Scheveningsche Courant heeft dinsdag bij de rechter geëist dat de weekkrant De Scheveninger niet meer onder zijn huidige naam mag worden verspreid in Scheveningen. Het nieuwe blad zou zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie.

Haagse Kust Media B.V. is de uitgever van de 140 jaar oude Scheveningsche Courant. Vorig jaar startte een voormalig directielid van de uitgeverij, Patrick den Heijer, een eigen huis-aan-huisblad voor de bewoners van de kustplaats. Dat gebeurde na een conflict met een ander directielid van Haagse Kust Media B.V. Volgens de uitgever maakt Den Heijer voor zijn nieuwe krant gebruik van zijn contacten die hij bij Haagse Kust Media opbouwde en die in de Scheveningsche Courant adverteerden. Daardoor zijn de inkomsten van de Scheveningsche Courant sinds september 2017 behoorlijk teruggelopen. De advocaat zegt ook dat Patrick den Heijer verwarring heeft gezaaid in de kustplaats door te kiezen voor de naam de Scheveninger. Zo zou de Scheveningsche Courant in de volksmond namelijk ook al genoemd worden. Daarbij zouden de krantenpagina’s in de Scheveninger ook te veel lijken op de pagina’s in de Scheveningsche Courant.

“Complete nonsens”, reageert de advocaat van Patrick den Heijer tijdens het kort geding over de beschuldigingen van de uitgever. Haagse Kust Media zou de terugvallende advertentie-inkomsten aan zichzelf te danken hebben. “Ze hebben niet op tijd de bakens verzet”, aldus de advocaat. Zo zou de Scheveningsche Courant online niet erg actief zijn en laten ze verouderde berichten staan. Verder vindt de advocaat dat er op Scheveningen genoeg plek is voor twee nieuwsbladen en dat vrije concurrentie daarbij hoort. De rechter doet op 30 januari uitspraak.

Kleien foto: Maurice Haak