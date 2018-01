Stichting Vrolijk Werk gaat door op nieuwe locatie

Na een onverwachte verhuizing en veel geregel, hebben ze dan eindelijk weer een plekje. De dames van Stichting Vrolijk Werk zijn onlangs vol goede moed gestart in het nieuwe atelier aan Het Kleine Loo. Het is af en toe nog wel even wennen, maar de eerste creaties van wol liggen alweer klaar voor de verkoop.

In november moest de stichting, waar vrouwen met een beperking tot de arbeidsmarkt werken, het voormalige pand verlaten. Inmiddels heeft Vrolijk Werk de draad weer opgepakt. Zo zijn ze bezig met het ontwikkelen van een wollen kattenmand en komen er veel bestellingen binnen via de webshop.

Diny Bronsvoort, van Stichting Vrolijk Werk; “Al met al zijn we tevreden over onze nieuwe locatie. Het enige wat nog lastig is, is dat we geen wateraansluiting hebben in onze ruimte. We moeten dus nu iedere keer naar de gezamenlijke keuken van het pand om de wol te wassen. Wanneer je wol wast, ziet dat er niet heel fris uit, dus dat geeft wel een ‘heksensoepje’, waardoor mensen misschien sneller geneigd zijn om het weg te gooien.”