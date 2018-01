Strengere regels voor Youtubers: “Als je net begint is het wel heel veel”

Het wordt moeilijker om geld te verdienen door video’s te maken op Youtube omdat er nieuwe regels zijn opgesteld. Vanaf 20 februari moeten je video’s 4.000 uur bekeken worden en je kanaal moet 1.000 volgers hebben. De Haagse beauty-vlogger Mascha Feoktistova hoeft zich naar eigen zeggen geen zorgen te maken over de nieuwe regels: “Binnen een halve dag heb ik het quotum wel gehaald,” vertelde ze in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

De maatregelen kunnen volgens de ster van het kanaal Beautygloss helpen bij de groei van het medium. “Ik vind het niet verkeerd.” Beginnende vloggers zouden zo anders moeten nadenken over wat voor content ze maken. “Het is een stimulans voor nieuwe content-makers.” Bij Youtube zullen ze het volgens Mascha rustiger krijgen. “Volgens mij verdienen kanalen van minder van 4.000 kijkuren 5 euro per jaar. Dat kan dan niet meer”

Het verkrijgen van 1.000 volgers op je Youtube-kanaal is wel haalbaar volgens de beauty-vlogger, maar de 4.000 kijkuren halen kan nog wel moeilijk worden. “De beste tip is toch regelmatig iets leuks publiceren, elke week bijvoorbeeld, en dan kan het hard gaan.”

Luister hier naar het interview met Mascha Feoktistova op Den Haag FM.