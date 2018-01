Uitgebreid verslag opening expositie ‘De Club van 27’ op Den Haag TV

Den Haag TV zendt donderdagavond een uitgebreid verslag uit van de opening van de expositie ‘De Club van 27’ in Marcello’s Art Factory and Rock Gallery aan de Koningin Emmakade. Het door John Meijer gemaakte verslag is om 19.15 uur te zien en wordt daarna de hele avond, samen met het Haags TV Journaal, herhaald tot circa 04.00 uur.

Jimi Hendrix, Amy Winehouse en Kurt Cobain zijn stuk voor stuk invloedrijke muzikanten geweest met een levensstijl gekenmerkt door overmatig drugs- en alcoholgebruik. Het toeval wil dat deze en andere toonaangevende artiesten allemaal op 27-jarige leeftijd kwamen te overleden. Deze zogeheten ‘Club van 27′ is vereeuwigd in de gelijknamige expositie die zondag werd geopend.

In de galerie hangen werken – veelal portretten – van de overleden sterren, die in de bloei van hun carrière stierven vanwege hun turbulente leefstijl. Janis Joplin overleed aan een overdosis heroïne en Rolling Stones-oprichter Brian Jones verdronk in z’n eigen zwembad. Nirvana-frontman Kurt Cobain pleegde zelfmoord. De expositie is tot en met 24 februari te zien in Marcello’s Art Factory aan de Koningin Emmakade.