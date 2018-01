VIDEO: Rappende wijkagenten Hoefkade, “onze wijk, daar moet je niet mee fokken”

De wijkagenten van politiebureau Hoefkade schitteren in een rapvideo die sinds woensdag op Facebook staat. Onder het mom van ‘Wijkagenten Hoefkade connecten op street-level’ willen de agenten met de video de verbinding tussen hen en de wijkgenoten verbeteren.

Wijkagent Maarten van Mierlo knalt er in de videoclip met niet mis te verstane teksten direct hard in. “Ons werk is de kwetsbaren beschermen. Proactief. Over iedereen ontfermen. Multiculti, zonder wollen sokken. Onze wijk, daar moet je niet mee fokken.” Vervolgens komen er ook aantal andere wijkagenten voorbij, die elk een al dan niet geslaagde rap over ‘hun’ wijk hebben gemaakt. Zo komen onder meer de Rivierenbuurt, Stationsbuurt en de Schilderswijk aan bod.

Het filmpje, dat gretig gedeeld wordt op Facebook, is gemaakt in samenwerking met Young Agga, het jongerenprogramma van Den Haag FM. Uit de gemeentepolitiek komen inmiddels ook reacties op het rapfilmpje. “Te gek dit!”, schrijft VVD-raadslid Ingrid Michon op Twitter. Richard de Mos van de Groep de Mos is ook enthousiast. De PVV is minder blij met de videoclip. Gemeenteraadslid André Elissen vindt dat de rap “als een politieke boodschap kan worden opgevat” en heeft schriftelijk vragen ingediend bij burgemeester Pauline Krikke.

Foto’s: Politiebureau Hoefkade (Facebook)