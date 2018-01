WINACTIE: Vrijkaarten voor New Cool Collective in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor New Cool Collective, zaterdag 27 januari in het Paard.

New Cool Collective maakt een mix van jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo en is opgericht in 1993. De achtkoppige jazzsensatie heeft 18 albums uitgebracht en toerde door Engeland, Duitsland, de Benelux, Afrika, Canada, Rusland en Japan. New Cool Collective is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het schrijven en opnemen van nieuw materiaal voor de opvolger van het in 2014 verschenen album ‘Electric Monkey Sessions’. Liedjes die ongetwijfeld ook in het Paard voorbij gaan komen.

Wil jij gratis naar New Cool Collective in het Paard zaterdag 27 januari? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op zaterdag 27 januari naar New Cool Collective in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen