Afdeling spoedeisende hulp van HMC Westeinde vernieuwd

De afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het HMC Westeinde opent vrijdag vanaf 14.00 uur haar deuren om hun vernieuwde afdeling te laten zien. De afgelopen jaren is de SEH flink onder handen genomen, er zijn onder meer vijf kamers bij gekomen en de afdeling is efficiënter geworden. “Ik ben nu nog trotser om op mijn afdeling rond te lopen,” vertelde arts Maartje de Kort in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Beetje bij beetje is de afdeling de afgelopen jaren verbouwd. Door iedere keer een stukje af te sluiten, te verbouwen en dan weer in bedrijf te nemen heeft het even geduurd tot alles af was. “Het was een uitdaging om te kunnen blijven behandelen terwijl er werd verbouwd.” De looplijnen op de afdeling zijn ook aangepast tijdens de verbouwing. “Nu hoef je bijvoorbeeld met een gebroken enkel niet het halve ziekenhuis door om bij radiologie te komen want dat zit nu direct naast ons.”

Bij de opening aanstaande vrijdag zijn er verschillende activiteiten waarbij de vernieuwde zaal wordt tentoongesteld. “Kinderartsen houden een quiz over gezondheid en je kan in een ambulance kijken. “Ook laten de artsen zien wat er allemaal bij een reanimatie komt kijken. Vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur is het mogelijk om een kijkje te nemen bij de spoedeisende hulp van HMC Westeinde.

Luister hier naar het interview met Maartje de Kort op Den Haag FM.