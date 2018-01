Goede vriend over vermoorde Julia: “Het was een open mens”

“Campagne Haagse jeugdlintjes viel in het water door sneeuwval”

Wat een knallende campagne voor de uitreiking van de Haagse jeugdlintjes had moeten worden is in het water gevallen door de hevige sneeuwval in december. Vorige maand hingen er mysterieuze groene en gele linten door de stad. Het campagneteam heeft snel besloten de linten weer te verwijderen.

“Door de sneeuwval viel onze campagne wel een beetje tegen”, vertelde Saskia Fils, projectleider van de jeugdlintjes, in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Maar de boodschap is denk ik goed overgekomen. Zeker toen we het campagnefilmpje lanceerde met in de hoofrol burgemeester Pauline Krikke.”

Kandidaten aandragen voor de Haagse jeugdlintjes kan nog tot 18 februari. Inschrijven kan hier. Zoals ieder jaar zal de burgemeester het jeugdlintje op Koningsdag uitreiken.

Luister hier naar het interview met Saskia Fils op Den Haag FM.