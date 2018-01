Code rood voor kustgebied: ga niet de deur uit, blijf thuis

Het KNMI heeft deze donderdagochtend code rood afgegeven. In onder andere Zuid-Holland worden er windstoten verwacht met een kracht die nog groter is dan eerder was voorspeld.

Het KNMI raadt aan niet op reis te gaan als het niet noodzakelijk is.

“Er kunnen wel windstoten voorkomen van 130 tot 140 kilometer per uur. Dat heeft een grote invloed op de samenleving. We geven daarom code rood af”, aldus het KNMI.

