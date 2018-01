Dancefestival The Crave keert terug in het Zuiderpark

Het Haagse dancefestival The Crave is op 2 juni weer terug in het Zuiderpark. Het elektronische muziekfestival werd eerder gehouden op het parkeerterrein van Bink36. Vanwege de populariteit week de organisatie vorig jaar voor het eerst uit naar het Zuiderpark.

Het evenement wordt gehouden op dezelfde plek als vorig jaar, maar wel met vier in plaats van drie podia. Bezoekers kunnen op het festival een mix van techno, disco, house en electro verwachten, met headliners zoals Blawan, Levon Vincent, Hessle Audio Trio, DJ Stingray en Palms Trax.

Festivalgangers die in aanmerking willen komen voor early bird-tickets kunnen zich tot 23 januari inschrijven op de website van The Crave.

De volledige line-up:

Alienata

Aurora Halal

Beverly Hills 808303 (I-F)

Blawan

cosmox

Courtesy

Deniro

DJ Stingray

DJ TLR

Ekman (live)

Hessle Audio Trio (Ben UFO b2b Pearson Sound b2b Pangaea)

JEANS

Levon Vincent

Lux

Matrixxman

OKO DJ

Palms Trax

Scientific Dreamz of U

Skee Mask

Strange Boutique

The Egyptian Lover (live 808 set)

twice upon a time