De Regentenkamer is nog steeds opzoek naar een nieuwe locatie: “We houden de moed erin”

Het zijn onzekere tijden voor de Regentenkamer. In november kreeg oprichtster Thea van Loon het bericht dat ze het pand aan de Cort Heyligersstraat moet gaan verlaten, omdat woningcorperatie Staedion woningen wil bouwen op die plek. Als er op korte termijn geen nieuwe locatie wordt gevonden, is de kans groot dat in juni het doek valt voor het Haagse jazzpodium.

De Regentenkamer is in de loop der tijd een gevestigde naam voor geworden voor jazzliefhebbers in Den Haag. Het jazzpodium geeft onder andere jonge muzikanten de kans om samen met ervaren muziekmakers op te treden en heeft zelfs internationaal succes. Van Loon; “Wij bieden jonge muzikanten een podium waar ze samen met de oudere generatie kunnen optreden. Voor deze jonge muzikanten is het belangrijk dat ze een geschikte ruimte hebben om ervaring op te doen.”

Woningcorporatie Staedion laat weten met Van Loon in gesprek te zijn. Helaas hebben beide partijen nog geen nieuwe locatie gevonden. Steadion zegt inmiddels contact te hebben gelegd met externe partijen, zoals de gemeente en collega-corperaties, die meehelpen met zoeken naar een nieuwe locatie. Van Loon blijft in ieder geval optimistisch. “We gaan ons er hard voor maken dat we een nieuwe locatie vinden. We houden de moed erin.”