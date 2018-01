“Drie van de vijf raadsleden niet op kandidatenlijst PVV”

Alleen Karen Gebrands (kleine foto) en Willie Dille keren voor de PVV terug in de gemeenteraad. De drie andere PVV’ers die nu in de raad zitten staan volgens RTL Nieuws niet op de conceptkandidatenlijst van de PVV in Den Haag.

Het was al bekend dat de huidige fractievoorzitter Karen Gebrands lijsttrekker van de partij is, maar nu blijkt dat van de huidige PVV-raadsleden alleen Willie Dille terugkeert in de raad. Zij staat op plek twee van de kieslijst. Danielle de Winter, Tim Vermeer en Andre Elissen staan er niet meer op. André Elissen heeft er geen problemen mee dat hij niet op de lijst staat. ‘Ik zit voor de PVV al in het Europees Parlement en ik heb dus al een dubbelfunctie. Ik hoefde niet op de Haagse kieslijst’, zei hij tegen Omroep West.

Toch is er volgens RTL Nieuws gerommel ontstaan binnen de partij vanwege de samenstelling van de lijst. Een betrokken PVV’er die anoniem wil blijven zegt tegen RTL Nieuws dat “sommigen het onverteerbaar vinden dat ervaren en goede raadsleden van de lijst worden getrapt in ruil voor ja-knikkers zonder ervaring”.