Filmmaker Ibo Golay trots op rappende agenten: “Ze hebben zich kwetsbaar opgesteld en dat vind ik heel knap”

Ibo Golay (kleine foto) van het jongerenprogramma Young Agga op Den Haag FM is supertrots op de videoclip met rappende Haagse agenten. Dat zei hij woensdagavond in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Samen met zijn collega’s van Young Agga stond Ibo aan de wieg van de videoclip mee de agenten de afstand tussen de politie en jongeren kleiner willen maken. “Ze kregen allemaal de opdracht om vier woorden op papier te zetten die te maken hebben met hun wijk. Wij hebben daar een rap van gemaakt en nog diezelfde dag alles opgenomen.” De clip ging in no time viral en is al bijna 85.000 keer bekeken op de Facebookpagina van politiebureau Hoefkade.

“Dat de impact zo enorm zou zijn, had ik nooit voor mogelijk gehouden”, zegt Ibo. Wat hem betreft smaakt het naar meer. “Er zit rauw talent tussen, serieus. De agenten hebben zich heel kwetsbaar opgesteld en dat vind ik heel knap. Ze hebben de kloof echt overbrugd.”

Luister hier naar het interview met Ibo Golay op Den Haag FM.