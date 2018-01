De Regentenkamer is nog steeds opzoek naar een nieuwe locatie: “We houden de moed erin”

“Gemeente en brandweer niets te maken met sluiting café Lokaal Vredebreuk”

De gemeente en brandweer zijn op geen enkele wijze betrokken geweest bij de sluiting van muziekcafé Lokaal Vredebreuk aan de Papestraat. Dat antwoordt burgemeester Pauline Krikke (kleine foto) op schriftelijke vragen van de Haagse Stadspartij aan het stadsbestuur.

Het café zou zijn gesloten, omdat het niet zou voldoen aan de brandveiligheidseisen. Naar verluidt moest de kroeg dicht vanwege het ontbreken van een nooduitgang. Omdat de bar ondergronds zit, kan er ook geen nooduitgang worden gemaakt.

Volgens de de gemeente klopt er niets van dat verhaal. “Er zijn geen gemeentelijke belemmeringen die het open blijven in de weg staan. Ook vanuit de brandweer zijn geen nieuwe voorwaarden gesteld waaraan niet voldaan zou kunnen worden. Het is niet aan het stadsbestuur om te treden in het besluit van een eigenaar om een café te sluiten.”

Grote foto: Google Maps