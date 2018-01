Goede vriend over vermoorde Julia: “Het was een open mens”

Yogadocent Julia Leda werd onlangs dood gevonden in haar studio in de Scheveningse Neptunusstraat. Haar man wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM werd woensdagavond stilgestaan bij het leven van de Russische Julia. René Verlaan vertelde over zijn vriendschap met de vrouw. “Het was een open mens.” Verlaan zag haar nog op kerstavond. “En we hadden vlak voor haar overlijden contact om samen een feestje te gaan organiseren. Helaas mocht het niet zo zijn en verzorg ik nu met pijn in mijn hart een ander evenement.”

Verlaan doelt op de speciale afscheidsdienst die 25 januari wordt gehouden in het Zeeheldentheater. Daar zal ook een van de favoriete nummers van Julia worden gespeeld: ‘Dounia’ van zangeres Laura van de Craats.

Luister hier naar het interview met René Verlaan op Den Haag FM.