Grote drukte voor hulpdiensten door Westerstorm

De westerstorm van donderdagmiddag heeft veel schade aangebracht, de hulpdiensten hebben dan ook overuren gedraaid. “Het was heel druk op het alarmnummer waar we zo’n 1.000 meldingen hebben gehad in verband met de storm,” vertelde woordvoerder Cor Spruijt van Politie Eenheid Den Haag in het programma Hou je Haags op Den Haag FM.

Een voorbeeld van zo’n melding ging over een boom die op meerdere auto’s is gevallen in Moerwijk. “Hier zijn gelukkig geen gewonden bij gevallen.” Wel is er iemand naar het ziekenhuis gebracht die bij Den Haag Centraal is omver geblazen. Bij de meldkamer van de brandweer in Ypenburg ging een opvallende melding over een boom van 20 meter die op een kinderdagverblijf is gevallen. “Er is veel schade, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt,” vertelde Judith Kessels van de brandweer in onze regio.

Er wordt geschat dat de storm 10 miljoen aan schade heeft aangebracht. “We horen over veel losse gevels en schade aan daken,” aldus Judith. Inmiddels is de storm afgezwakt en kan alle schade beter geïnventariseerd worden. “Voor ons is de storm ook gaan liggen,” grapte Cor.

Luister hier naar het interview met Cor Spruijt en Judith Kessels op Den Haag FM.