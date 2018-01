Haagse Olympisch kampioen Bart Veldkamp in Andere Tijden Sport

In de nieuwe aflevering van het NTR/NOS programma Andere Tijden Sport staat de Haagse schaatser Bart Veldkamp centraal. In de documentaire gaat de nu 50-jarige Veldkamp terug naar het Franse Albertville. Daar won hij tijdens de Olympische Winterspelen van 1992 goud op de 10.000 meter schaatsen.

Donderdagochtend vertelde de Schaatser, die voor zowel Nederland als België op de Olympische Spelen uitkwam, erover in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Hij vertelde dat zijn ouders een belangrijke rol speelden in zijn carrière. “Mijn ouders hebben mij altijd gesteund”, aldus Veldkamp. “Maar ze hebben mij nooit gepusht. Zonder zo’n steun van thuis kom je niet ver als atleet.” Zijn opvliegende karakter speelt een belangrijke rol in het tv-programma. “Ik heb het nog steeds wel een beetje. Al gooi ik niet meer met schaatsen zoals vroeger”, aldus de Olympisch kampioen. “Tegenwoordig wordt ik vooral boos op mezelf.”

De documentaire gaat in op Barts problemen met faalangst en zijn absolute drive om te winnen. Verder zijn er mooie archiefbeelden te zien van onder andere schaatscentrum De Uithof. Andere Tijden Sport met in de hoofdrol Bart Veldkamp is aanstaande Zondag 21 januari om 22.00 uur te zien op NPO 1.

Luister hier naar het interview met Bart Veldkamp op Den Haag FM.