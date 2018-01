Haagse Portugese met meerdere messteken om het leven gebracht

De Haagse Portugese, Maria de Jesus dos Santos Concalves (48, grote foto), wiens lichaam in november werd gevonden, blijkt op een gruwelijke manier aan haar einde te zijn gekomen. Haar man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

De vrouw is zeker zeven keer met een mes in haar hart of longen gestoken, zo meldt Omroep West. Ook is ze bij haar keel opgepakt en op de grond gegooid. Daarbij werd ze gestompt op haar hoofd en lichaam. Het lichaam van de vrouw is daarna in een met beton verzwaarde koffer gedumpt in een recreatieplas in de buurt van Alkmaar. Haar man, Gerard P (43). moet 26 januari voor het eerst voor de rechter komen.

De Haagse Portugese was ruim anderhalve maand vermist, voordat ze gevonden werd. De politie zocht meerdere keren in het water in de buurt van haar huis.

