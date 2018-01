Dancefestival The Crave keert terug in het Zuiderpark

HTM hervat bus- en tramvervoer na westerstorm

Door windstoten tot 120 kilometer per uur gold donderdag code rood in grote delen van Nederland. Ook in Den Haag leverde dat problemen op. De trams van de HTM hebben een groot deel van de dag niet gereden. Donderdagmiddag om 15.00 uur is de HTM weer gestart met het hervatten van de dienstregeling. “Alle bussen rijden nu weer, alleen tramlijn 1, 6 en 19 gaan niet rijden voor 18.00 uur”, vertelde Marijke Poppelier van HTM in het programma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Inmiddels komt een groot deel van de dienstregeling weer op gang, maar de spitstrams 3 en 4 zullen vandaag niet rijden. Tram 1 heeft op drie plekken breuken in de bovenleiding. “Om nu op drie plekken in één lijn een omleiding in te stellen kan ook niet.” Op de Rijnstraat zit een gevelplaat los waardoor de trams daar niet door de straat kunnen. “We zijn nu aan het opstarten met alle buslijnen en beschikbare trams, maar houdt wel rekening met omleidingen en vertragingen.”

Voor actuele informatie over de aangepaste regelingen wordt aangeraden om de site of het Twitteraccount van de HTM te raadplegen. “Ik ga ervan uit dat we daar het meest up-to-date zijn.” Dat het tramverkeer zo uitgeschakeld is komt niet vaak voor. “Ik werk hier nu vier jaar en ik heb nog nooit meegemaakt dat alles stil lag.”

Luister hier naar het interview met Marijke Poppelier op Den Haag FM.