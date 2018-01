Jarige Cultuurankers en toneelvoorstelling ‘Achter het Huis’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur aandacht aan het vijfjarig bestaan van de Cultuurankers in onze stad en aan de toneelvoorstelling ‘Achter het Huis’.

Het is vijf jaar geleden dat ieder stadsdeel de beschikking kreeg over een Cultuuranker, een theater, bibliotheek of museum dat cultuur dicht bij de mensen brengt. Maandag wordt dat gevierd met een optreden en een debat in Theater Dakota. In de studio van Kunstlicht praten we erover met Maarten Bakker van Dakota en Agnes Schuller van de Bibliotheek Loosduinen. Verder aandacht voor de toneelvoorstelling ‘Achter het Huis’, dat vrijdag 26 januari is te zien in de Koninklijke Schouwburg. In het stuk toont schrijver Ilja Leonard Pfeijffer wat dicht op elkaar samenleven, terwijl buiten de vijand rondloopt, betekent. In Kunstlicht vertelt regisseur Johan Doesburg over de keuzes die hij voor het stuk maakte.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Grote foto: Piek