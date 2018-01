Cursus orale seks bij erotiekzaak Christine le Duc

Erotische winkelketen Christine le Duc organiseert volgende maand door het hele land workshops How to Blow Your Man Away, kortweg een cursus pijpen. In Den Haag is het onderdeel van een speciale Ladies Night, waarin vrouwen zich in groepen van zes kunnen laten voorlichten over orale bevrediging.

Marketingmanager van Christine le Duc sprak erover in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We leren de deelnemers tien technieken waar je je lippen bij aflikt”, aldus Vink die sprak over technieken met namen als The Lipstick en Juicy Lucy. “Onze Ladies Night staat helemaal in het teken van het prikkelen van de zintuigen. Zo zijn er ook twee zogenaamde candymen aanwezig. We houden het wel netjes.”

De workshop vindt plaats op 8 februari bij Christine le Duc aan het Piet Heinplein. Inschrijven kan hier.

Luister hier naar het interview met Deborah Vink op Den Haag FM.