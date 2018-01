Pijnlijk: Leeuwarden lanceert themajaar Culturele Hoofdstad in Den Haag

Den Haag werd deze week op een pijnlijke manier herinnerd aan de mislukte poging om zich dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa te mogen noemen. In 2013 werd besloten om Leeuwarden die eer te gunnen. Den Haag was ook in de race voor de titel maar viel al in de eerste ronde af. Leeuwarden versloeg in de eindstrijd de steden Eindhoven en Maastricht.

Een grote Friese delegatie bracht dinsdag en woensdag een bezoek aan Den Haag om in de Tweede Kamer aandacht te vragen voor Culturele Hoofdstad 2018. Binnen in het Kamergebouw dansten twee ‘Mata Hari’s’ om de Kamerleden te verleiden. Buiten op het Plein werd in een grote tent een Friese maaltijd aangeboden aan de parlementariërs. Donderdag stond nog steeds een installatie op het plein om reclame te maken voor Friesland.

Den Haag gaf in 2012 en 2013 ruim 2,5 miljoen euro uit aan de voorbereidingskosten voor Den Haag 2018. Desondanks bleek de jury niet onder de indruk. De Haagse plannen werden afgeserveerd als “zeer vaag”. Ook vroeg de jury zich hardop af of Den Haag wel in staat zou zijn om te “zorgen voor een buitengewoon artistiek aanbod” in 2018.