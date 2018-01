Realitysterren Frank en Rogier houden van de Haagse kringloop

Levensgenieters Frank Jansen en Rogier Smit (kleine foto) vielen afgelopen jaar op in het SBS-programma ‘Steenrijk, Straatarm’, zo veel zelfs dat ze inmiddels een eigen TV programma hebben gekregen.

Beide heren hadden vroeger een interieurwinkel op de chique Denneweg en in de Frederikstraat, maar inmiddels genieten ze van hun vrijheid. De mannen zitten goed in de slappe was en deden daarom mee aan het televisieprogramma ‘Steenrijk, Straatarm’. Hier vielen ze extra op, omdat ze voor een klein bedrag de woonkamer van een gezin op wisten te knappen. SBS vroeg ze vervolgens voor een eigen programma. In ‘Paleis voor een Prikkie’ toveren ze elke zondag een woning om voor 250 euro. Dit doen ze met spullen van Marktplaats en de kringloopwinkel.

“Door het televisieprogramma leerde we de kringloopwinkels kennen. Het is bijzonder om te zien wat mensen allemaal wegdoen en wat je hier kunt vinden voor weinig geld”, zegt Frank Jansen (links op de foto) tegen Den Haag FM. “Ik moet eerlijk zeggen dat we in Den Haag nog niet zo veel kringloopwinkels hebben bezocht, maar deze is erg goed gesorteerd. Bijna bij elk bezoek aan een winkel kopen we wel wat voor onszelf.”