Rekenkamer kritisch op gemeente: “Daklozenopvang ondermaats”

De gemeente biedt daklozen onvoldoende passende hulp. Ook zijn er te weinig bedden beschikbaar, is er te weinig begeleiding en onvoldoende zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag die de daklozenopvang onder de loep nam.

Veel daklozen die zich in Den Haag melden voor hulp krijgen in eerste instantie toegang tot de nachtopvang. Dit is een noodvoorziening waar mensen met zeer uiteenlopende en ernstige problemen gezamenlijk worden opgevangen. Doordat mensen met verschillende problemen binnen de nachtopvang elkaar negatief beïnvloeden en de gemiddelde verblijfsduur lang is, gaan daklozen er in de nachtopvang over het algemeen op achteruit, concludeert de Rekenkamer. Bovendien verlaat twee derde van de daklozen de nachtopvang zonder dat zij bij hun problemen passende ondersteuning hebben gekregen. Door een tekort aan plaatsen en een gebrek aan uitstroommogelijkheden naar een definitieve woning of passende woonvorm wordt de doorstroom binnen de maatschappelijke opvang naar adequate hulp belemmerd, concludeert de Rekenkamer.

Verder heeft de gemeente nauwelijks zicht en grip op de maatschappelijke opvang. Zo ontbreekt het volgens de onderzoekers aan betrouwbare gegevens over de doelgroep, de beschikbare hulp en doorstroom uit de noodopvang. De “doelgroep is niet volledig in beeld”.