50PLUS doet mee aan Haagse gemeenteraadsverkiezingen

50PLUS gaat voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze stad. Frans Hoynck van Papendrecht (grote foto links) voert de lijst aan voor de partij die zich voornamelijk voor ouderen inzet. “Ik volg al een leven lang wat er in de Haagse politiek gebeurt. Ik heb zoveel gezien én vind daar ook wat van”, zei lijsttrekker Hoynck van Papendrecht in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“We gaan in principe voor drie zetels”, vult Frans aan. Politiek duider en mediator Geert Tomlow (grote foto rechts) staat op de tweede plek op de kieslijst van 50PLUS. 50 PLUS Fractiemedewerkster Rosa Molenaar maakt de top drie van de partij voor senioren compleet. De partij wil zich vooral hard maken voor goedkoper openbaar vervoer voor ouderen in onze stad. Ook wil de partij zich inzetten voor werkloze vijftigplussers en streven naar kwalitatief betere thuiszorg, extra faciliteiten voor mantelzorg en dagbesteding in wijk- en buurtcentra.

Hoewel Groep de Mos zich ook profileert als partij voor ouderen, ziet Geert Tomlow nog genoeg ruimte voor 50PLUS in de Haagse raad. “Groep de Mos heeft het etiket ouderenpartij juist weer losgelaten. Daarnaast is 50PLUS ook voor mensen die in de dertig of veertig zijn. Zij zullen dadelijk ook met issues die ouderen treffen te maken gaan krijgen.” Tomlow noemt de partij een verrassend alternatief voor kiezers die het vertrouwen kwijt zijn in onder meer de PvdA en de PVV. “We zijn een prachtig alternatief. Bij 50PLUS zitten gewoon mensen die kunnen nadenken en die gebruik maken van hun verstand en ervaring.”

Henk Krol

Fractievoorzitter van de landelijke afdeling Henk Krol (kleine foto) heeft veel vertrouwen in de Haagse kandidaat-raadsleden. “Op landelijk niveau worden veel zaken over de schutting van de gemeentes gedonderd. Het kan dus niet beter dan dat er vijftigplussers zijn in de gemeentes die zorgen dat de zaken die landelijk worden besloten daar fatsoenlijk worden uitgevoerd.” Henk wil zich zo min mogelijk bemoeien met de Haagse kandidaat-raadsleden. “Het moet echt gaan om de gemeente zelf”, aldus Krol.



Luister hier naar het interview met Frans Hoynck van Papendrecht en Geert Tomlow op Den Haag FM.